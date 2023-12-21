В СНБО Украины заявили о необходимости мобилизовать всех украинцев

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в эфире телеканала «Рада», что пришла пора заканчивать с отношением к конфликту с Россией как исключительно к делу военных.

Данилов: в конфликте с Россией должны участвовать все граждане
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«То успокоение, когда определенное время считалось, что война — это сугубо дело военных, а остальная страна может жить своей жизнью... прошло. Это надо заканчивать, так не работает», — сказал Данилов.

По мнению секретаря СНБО, в конфликте должны участвовать все украинцы, «а не выборочно — кто-то воюет, а кто-то фишками в казино кидается».

«Это не про справедливость», — отметил Данилов.

Секретарь СНБО также заявлял, что украинские власти в скором времени придут к выводу по вопросу мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины еще 500 тысяч человек.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что, по мнению украинских военных, стране не избежать всеобщей мобилизации.

Ранее младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк рассказал в интервью каналу NTA о том, что следующий год будет самым страшным для Украины. Он подчеркнул, что общество должно осознавать возможность наступления войны даже на территории, которая сейчас является мирной.

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