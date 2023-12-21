Минобороны Украины: Умеров не называл срок захвата Крыма

Журналисты немецкой газеты Bild извратили слова главы Минобороны Украины Рустема Умерова о Крыме, рассказал спикер ведомства Илларион Павлюк. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее таблоид опубликовал интервью с Умеровым, в котором он назвал дальнейшие задачи ВСУ. В частности, пообещал в 2024 году захватить Крым.

Также министр призвал власти ФРГ поставить Украине немецкие крылатые ракеты Taurus.

Павлюк пояснил, что присутствовал на интервью. Глава Минобороны, отметил он, действительно анонсировал захват полуострова, но не озвучивал никаких сроков, не говорил о том, что ВСУ предпримут попытки взять Крым под контроль в 2024 году.