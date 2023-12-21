Мобилизация: последние новости на сегодня 21 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 декабря 2023, в материале «Рамблера».

В Тюмени «Единая Россия» организовала посещение новогоднего праздника детям бойцов СВО

Мероприятие по проекту «Надёжный тыл» прошло в Тюменской областной думе. Руководитель регионального Совета сторонников «Единой России», председатель регионального парламента Фуат Сайфитдинов поздравил гостей с Новым годом и вручил подарки. Об этом говорится на сайте «Единая Россия».

«Надеюсь, в Тюмени вам комфортно, а развлекательная и познавательная программы, которые для вас подготовили, поднимут настроение, и вы проведёте время с пользой», – сказал Фуат Сайфитдинов.

Депутат донского ЗакСобрания ушел в зону СВО по контракту

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Максим Гелас отправился в зону боевых действий на Украине, заключив контракт с Министерством обороны РФ. Он пробудет там шесть месяцев, так как чувствует, что его место именно там. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что Гелас планирует совмещать работу депутатом и службу. Он также напомнил, что это уже его второй заход в СВО. В 2022-м он находился на линии соприкосновения в ЛНР в течение трех месяцев, а затем возил на фронт гуманитарную помощь, которую собирал депутатский корпус.

На Сахалине осудили военного за отказ участвовать в СВО

Военного признали виновным в неисполнении приказа и наказали тюремным заключением на два года и девять месяцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.