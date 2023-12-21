Спецоперация на Украине 21 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 21 декабря 2023 года.

МО РФ сообщило об уничтожении трех украинских лодок в Херсонской области

Три лодки с десантом Вооруженных сил Украины сожгли российские десантники с помощью FPV-дронов (first person view) на Днепре в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, оператор обнаружил цель после запуска беспилотного летательного аппарата, подразделение украинских солдат до пяти человек плыло по реке Днепр на моторной лодке. Военные ВС РФ поразили противника с помощью FPV-дронов.

На Украине закончились экипажи для немецких «Леопардов»

Дефицит личного состава Вооруженных сил Украины становится еще более очевидным — в центрах Германии, где украинцев учат эксплуатации танков Leopard 2, занята лишь половина мест. Внимание на это обратил журналист Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер, пишет РИА Новости.

Журналист прокомментировал заявления Владимира Зеленского о необходимости мобилизовать до полумиллиона жителей Украины и заявил, что эти слова «вызвали шок», так как непонятно, кого именно собираются призывать.

Ронцхаймер считает, подобные высказывания демонстрируют всю сложность ситуации на Украине, ведь проблема с нехваткой солдат и мобилизацией актуальна уже давно.

На Краснолиманском направлении сорвана ротация штурмовиков ВСУ

Подвоз боеприпасов и ротацию штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины сорвали минометчики Центрального военного на краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.