Al Jazeera: не менее трех человек погибли при ударах Израиля по городу Рафах
Не менее трех человек погибли при израильских ударах по городу Рафах на юге сектора Газа. Среди них был ребенок, сообщил телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что тела погибших доставили в местную Кувейтскую больницу. Помимо них, еще несколько человек получили ранения.
Как сообщалось 19 декабря, при атаке Израиля города Рафах на юге сектора Газа погибли мирные жители и трое детей. Тогда же в центре сектора Газа под удар попали два дома в лагере беженцев Нусейрат и городе Дейр-эль-Балах. Скончались девять мирных жителей и пять детей.
Через несколько дней радикальное движение ХАМАС отвергло предложения израильтян произвести обмен заложниками и установить режим тишины.
Говорилось о нескольких десятках пленных и недельном перемирии. Палестинцы утверждают, что дискуссии о заложниках нужно вести после вступления в силу режима прекращения огня.