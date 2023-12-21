В США рассказали о проблемах с производством снарядов для Украины

Оборонно-промышленному комплексу США не хватит мощностей для производства снарядов для Украины и Израиля. Об этом Макс Бут.

В США рассказали о проблемах с производством снарядов для Украины
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По его словам, обе страны рассчитывают на пополнение запасов из США. Журналист допустил, что Конгресс может одобрить выделение необходимой поддержки.

«Американская оборонная промышленность не сможет произвести достаточное количество боеприпасов», — рассказал обозреватель о проблемах.

Он назвал урок, который Вашингтон должен вынести из двух конфликтов — это создание мощного оборонно-промышленного комплекса.

7 декабря сообщалось, что финансовая помощь Украине со стороны стран Запада сократилась почти на 90 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года.

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