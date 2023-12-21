В США рассказали о проблемах с производством снарядов для Украины

Оборонно-промышленному комплексу США не хватит мощностей для производства снарядов для Украины и Израиля. Об этом Макс Бут.

По его словам, обе страны рассчитывают на пополнение запасов из США. Журналист допустил, что Конгресс может одобрить выделение необходимой поддержки.

«Американская оборонная промышленность не сможет произвести достаточное количество боеприпасов», — рассказал обозреватель о проблемах.

Он назвал урок, который Вашингтон должен вынести из двух конфликтов — это создание мощного оборонно-промышленного комплекса.