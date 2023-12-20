WP: США не хватит промышленных мощностей для производства снарядов для Украины и Израиля

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Оборонно-промышленному комплексу США не хватит мощностей для производства боеприпасов с целью их поставок Украине и Израилю, даже если Конгресс одобрит выделение дополнительного финансирования для помощи этим странам. Соответствующее мнение выразил обозреватель газеты The Washington Post Макс Бут.

"И Израиль, и Украина рассчитывают на пополнение запасов из Соединенных Штатов. Если даже Конгресс соберется с силами и окажет эту крайне необходимую поддержку, что сейчас довольно сомнительно, американская оборонная промышленность не сможет произвести достаточное количество боеприпасов", - считает обозреватель. По его мнению, урок, который США должны вынести из этих двух конфликтов, заключается в необходимости создания мощного оборонно-промышленного комплекса.