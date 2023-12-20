Раскрыты подробности обмена командиров «Азова»*

Обмен командиров бригады «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) на украинского политика Виктора Медвечука осуществлен при посредничестве бизнесмена Романа Абрамовича и был сложным с точки зрения переговорного процесса. О подробностях обмена стало известно The Wall Street Journal.

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Украина препятствовала сделке, настаивая на персональной идентификации азовцев. «Мы не верим русским», — цитирует издание главу офиса президента Украины Андрея Ермака, руководившего обменом с украинской стороны. Передача пленных состоялась только после того, как руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов поднялся на борт и снял лица захваченных командиров на камеру.

Журналисты назвали Романа Абрамовича, который в тот день на личном джете доставил в столицу Саудовской Аравии 10 иностранных наемников, бывших у России в плену, главным организатором обмена.

Согласно договоренностям, азовцы должны были находиться в Турции до конца украинского кризиса, однако в июле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении пяти экс-командиров в страну.