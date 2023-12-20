Американский генерал призвал Киев использовать методы Третьего рейха

Бывший командующий войсками НАТО в Европе Бен Ходжес призвал Украину использовать методы нацистской Германии в ходе вооруженного конфликта, сообщает в Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Ходжес считает, что Киеву необходимо увеличить производство снарядов и оружия. В качестве примера американец привел Германию 1944 года, когда немцы, несмотря на постоянные бомбардировки их городов, смогли увеличить производство самолетов для ВВС и достигли пика в этой области.

Американский генерал призвал Киев использовать методы Третьего рейха
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Ближайший исторический аналог. Американцы особо и не скрывают, — ответил Рожин на слова генерала в отставке.

В декабре газета The New York Times писала, что Пентагон отправит на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, который поможет военачальникам ВСУ в разработке новой стратегии. Относительно содержания этой стратегии между Вашингтоном и Киевом согласия пока нет, писало издание.

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Ранее сенатор-демократ Конгресса США Крис Мерфи выразил сомнение в том, что Вооруженные силы Украины продержатся до февраля 2024 года без помощи Вашингтона. По его мнению, украинским военным хватит боеприпасов на считаные недели.

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