Наемники из Канады признают, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, и не понимают, что они делают в украинском государстве. Об этом пишет газета Globe and Mail, ссылаясь на двух канадских наемников Дейва и Джастина Смитов. По словам , основной проблемой для Украины стало ослабление внимания к ней со стороны стран Запада и замедление поставок военной помощи. Как говорится в статье, уроженцы Торонто после трех дней "ада" в окопах выражают волнение из-за того, что Украина "постепенно проигрывает" в конфликте, ради которого они отправились в эту страну. Как отметили наемники, активные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончились, а российская армия, превосходя противника по численности солдат, количеству танков и артиллерии, наступает. При этом ВСУ испытывает нехватку боеприпасов, указали они. "Российские пехотинцы продолжают идти вперед. Россия похожа на персонажа видеоигры, который постоянно возрождается", — пожаловались наемники. До этого заместитель командира роты специального назначения с позывным "Скала" рассказал, что в рядах наемников Вооруженных сил Украины есть афроамериканцы. По его словам, на разных направлениях встречается много поляков, попадаются афроамериканцы.