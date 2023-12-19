Шойгу показал Путину «Сармат»

Ранее в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава ведомства заявил, что российская армия обладает передовым вооружением и является самой подготовленной и боеспособной в мире. По словам Шойгу, опыт специальной военной операции показал, что вооруженные силы способны адекватно и оперативно реагировать на действия любого противника.

Продолжение СВО до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим, является приоритетом для ВС РФ на 2024 год, отметил Шойгу. При этом в целом все задачи, определенные на 2023 год, по его словам, выполнены. В будущем году основные усилия будут направлены на качественную подготовку сформированных подразделений и слаживание частей и соединений. Курс на развитие российской армии будет продолжен, подчеркнул министр.