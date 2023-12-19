Глава Ростовской области поручил оказать помощь семье погибшего бойца Рудакова

Брату бойца армии России Романа Рудакова Алексею начали оказывать помощь, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. RT на русском
«Поручил связаться с семьей Романа Рудакова и оказать всю необходимую помощь. Вчера родных героя навестил глава администрации Батайска, представители Минобороны РФ», — рассказал Голубев. Ura.Ru
Послание Рудакова было обнаружено на стене во время зачистки Марьинки в Донецкой народной республике. Рядом находились девять тел. В написанном на кирпиче сообщении солдат попросил позаботиться о его матери, сестре и брате. Позже классный руководитель бойца рассказала, что Рудаков с детства опекал брата, у которого было плохое зрение. Lenta.ru