Глава Ростовской области поручил оказать помощь семье погибшего бойца Рудакова

Послание Рудакова было обнаружено на стене во время зачистки Марьинки в Донецкой народной республике. Рядом находились девять тел. В написанном на кирпиче сообщении солдат попросил позаботиться о его матери, сестре и брате. Позже классный руководитель бойца рассказала, что Рудаков с детства опекал брата, у которого было плохое зрение. Lenta.ru