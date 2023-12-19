Украинский дрон сбили в российском регионе

Украинский дрон был уничтожен в небе над Брянской областью. Об этом рассказали в Министерстве обороны России, сообщение приводится в официальном Telegram-канале ведомства.

Украинский дрон сбили в российском регионе
© РИА Новости

Минобороны сообщило, что с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Украина пыталась совершить террористическую атаку в одном из российских регионов.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

Как Александр Богомаз, при уничтожении дрона не было ни пострадавших, ни разрушений.

Ранее, 7 декабря, российские средства радиоэлектронной борьбы перехватили беспилотный летательный аппарат на территории Воронежской области.

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