Украинский дрон сбили в российском регионе

Украинский дрон был уничтожен в небе над Брянской областью. Об этом рассказали в Министерстве обороны России, сообщение приводится в официальном Telegram-канале ведомства.

Минобороны сообщило, что с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Украина пыталась совершить террористическую атаку в одном из российских регионов.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

Как Александр Богомаз, при уничтожении дрона не было ни пострадавших, ни разрушений.