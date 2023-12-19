Украина могла бы направить свои войска на границу США и Мексики для разрешения миграционного кризиса. Об этом заявил воюющий на стороне ВСУ журналист Кирилл Сазонов.

"Если очень надо, мы можем перебросить туда пару боевых бригад, и вопрос будет закрыт. Но вопрос так не ставится. Очень жаль, что мы не влияем на эти процессы", - сказал украинец в интервью каналу Politeka.

Он также пожаловался на снижение поддержки ВСУ из-за внутрипартийной борьбы в США.