Журналист Сазонов: Киев может перебросить войска на границу США и Мексики
Украина могла бы направить свои войска на границу США и Мексики для разрешения миграционного кризиса. Об этом заявил воюющий на стороне ВСУ журналист Кирилл Сазонов.
"Если очень надо, мы можем перебросить туда пару боевых бригад, и вопрос будет закрыт. Но вопрос так не ставится. Очень жаль, что мы не влияем на эти процессы", - сказал украинец в интервью каналу Politeka.
Он также пожаловался на снижение поддержки ВСУ из-за внутрипартийной борьбы в США.
Демократы и республиканцы не могут прийти к единому мнению по вопросу охраны южной границы США. Одни считают, что необходимо усиливать пограничные посты и жестко пресекать попытки мигрантов попасть в Соединенные Штаты. А демократы придерживаются противоположного мнения. Но обе партии, по словам Сазонова, так или иначе якобы стремятся поддержать Украину.