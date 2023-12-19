Следующий год станет самым страшным для украинцев, считает младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады украинских войск Юрий Сиротюк. Об этом он предупредил в интервью телеканалу NTA.

Военный подчеркнул, что украинский народ должен понимать, что его ждет. По его словам, для достижения успеха на поле боя потребуется мобилизация почти всех граждан, пригодных к службе.

«Не факт, что война не может прийти на территории, которые сейчас мирные», — отметил Сиротюк.

Он раскритиковал тех, кто пытается уклониться от призыва и «прячется в женских юбках». Солдат высказал предположение, что рано или поздно таких украинцев призовут в российскую армию.