Украинские власти крадут половину денег, которые Соединенные Штаты отправляют Киеву. Об этом заявил американский конгрессмен Тим Берчетт в интервью Fox News, опубликованном на YouTube-канале издания. Кроме того, по словам законодателя, украинские военные не умеют пользоваться западным вооружением. Берчетт отметил, что происходящее напоминает ему ситуацию во Вьетнаме. "Нам приходится посылать советников, а затем американские мужчины и женщины оказываются на их земле", – добавил он. Конгрессмен заявил, что Соединенным Штатам необходимо перестать подогревать конфликт на Украине, не отвечающий их интересам. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США направят еще один пакет военной помощи Киеву в декабре. После этого Вашингтон исчерпает возможности по предоставлению помощи Киеву. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила, что без финансовой помощи стран Запада Украина может "продержаться" лишь пару месяцев.