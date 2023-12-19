В России оценили сотрудничество Швейцарии с НАТО

Берн дрейфует в сторону НАТО, и хотя швейцарские власти все еще придерживаются Гаагских конвенций о правах и обязанностях нейтральных держав, им становится все труднее маневрировать. Об этом заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Он прокомментировал по просьбе ТАСС участившиеся в последнее время контакты Швейцарской Конфедерации со странами Североатлантического альянса по военной линии.