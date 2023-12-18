Авианосец США подошел к Красному морю в ожидании ударов по хуситам

Атомный авианосец USS Dwight Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр») ВМС США в рамках операции «Страж процветания» подошел к Красному морю. Об этом пишет «Интерфакс».

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По данным агентства, в настоящее время судно находится в 188 км к юго-востоку от входа в Баб-эль-Мандебского пролив, соединяющий Аденский залив с Красным морем.

В Пентагоне пояснили, что авианосец может быть задействован в операции с участием многонациональных сил, направленной на обеспечение безопасности судоходства в Красном море.

План операции на текущей неделе может объявить шеф оборонного ведомства США Ллойд Остин.

В настоящее время в макрорегионе находятся эсминцы USS Carney, USS Mason, HMS Diamond, а также фрегат FS Languedoc. К кораблям США, Великобритании и Франции может присоединиться немецкий фрегат F221 Hessen.