Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего бойца Рудакова

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке военнослужащего Романа Рудакова. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего бойца Рудакова
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В Минобороны отметили, что свою просьбу Рудаков оставил на стене дома. Другие военнослужащие обнаружили ее при штурме Марьинки.

«Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск», — гласила надпись.

Именно эту просьбу и поручил выполнить Шойгу.

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