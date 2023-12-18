Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего бойца Рудакова

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке военнослужащего Романа Рудакова. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны отметили, что свою просьбу Рудаков оставил на стене дома. Другие военнослужащие обнаружили ее при штурме Марьинки.

«Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск», — гласила надпись.