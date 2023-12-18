В конце декабря США объявят о выделении последнего пакета помощи Украине, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

Он заявил, что ресурсы США для оказания помощи Украине подошли к концу. Без решения Конгресса о выделении дополнительных средств Вашингтон не сможет оказывать поддержку Киеву, констатировал Кирби.

Белый дом запросил у Конгресса более $60 миллиардов на помощь Украине. Парламентарии отказались выделять ассигнования без решения проблемы с мигрантами на южной границе США.