Бойцы ВСУ по ошибке пытались спастись от штурмовиков РФ словом "паляница"
Военкор RT Влад Андрица опубликовал видео штурма опорного пункта ВСУ на окраинах Марьинки. Украинские солдаты приняли наших бойцов за своих товарищей и поплатились за ошибку жизнью.
На кадрах запечатлен момент зачистки опорника перед установкой российского флага. В штурме участвовали бойцы 103-го полка 150-й дивизии ВС России. Прятавшийся под завалами противник почему-то решил, что по ним стреляют побратимы стали кричать: "Свои"!
Штурмовик уточнил: "Вы кто такие?" и услышал в ответ слово "паляница", ставшее для украинских военнослужащих роковым. После чего российский воин забросил в проход гранату и выпустил очередь.
Поясним, что в начале СВО на Украине на фоне всеобщей паники и шпиономании придумали слово-маркер для выявления "диверсантов". Если бойцу ВСУ или просто вооруженному бдительному гражданину встречался подозрительный человек, следовало попросить его произнести "паляница" (по-украински "хлеб"). Если человеку не удавалось выговорить условный пароль, то по нему могли открыть огонь на поражение.