Бойцы ВСУ по ошибке пытались спастись от штурмовиков РФ словом "паляница"

Военкор RT Влад Андрица опубликовал видео штурма опорного пункта ВСУ на окраинах Марьинки. Украинские солдаты приняли наших бойцов за своих товарищей и поплатились за ошибку жизнью.

На кадрах запечатлен момент зачистки опорника перед установкой российского флага. В штурме участвовали бойцы 103-го полка 150-й дивизии ВС России. Прятавшийся под завалами противник почему-то решил, что по ним стреляют побратимы стали кричать: "Свои"!

Штурмовик уточнил: "Вы кто такие?" и услышал в ответ слово "паляница", ставшее для украинских военнослужащих роковым. После чего российский воин забросил в проход гранату и выпустил очередь.