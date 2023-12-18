Залужный отказался говорить о возможности нового контрнаступления ВСУ
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не стал говорить журналистам, есть ли у ВСУ планы нового контрнаступления.
16 декабря газета Die Welt привела слова немецкого эксперта в области безопасности и советника по политическим вопросам Нико Ланге, который не исключил, что ВСУ готовят в 2024 году новое контрнаступление. По его словам, Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году и отправной точкой может стать район Херсона.
Издание отмечало, что о планах Киева говорит и список вооружений, который власти Украины передали США. В нем перечислены вертолеты типа Black Hawk и Apache, самолеты F-16 и F-18, различные ракетные системы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы. Все это, считает Ланге, указывает на новую попытку "перехода к маневренной войне, по возможности с использованием связки разных боевых систем, что во время украинского контрнаступления летом так и не было реализовано" и обернулось катастрофой.