Залужный раскритиковал действия Зеленского

Главком ВСУ Валерий Залужный подверг критике решение Владимира Зеленского уволить летом военкомов после коррупционных скандалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Украинская правда».

Залужный раскритиковал увольнение Зеленским всех областных военкомов
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У Залужного поинтересовались, как снятие глав областных ТЦК повлияло на процесс пополнения рядов армии. Он заявил, что «это были профессионалы, они знали, как это делать, а теперь их нет». Главком ВСУ выступил за возвращение мобилизации в прежние рамки.

Ранее на Украине прошла масштабная проверка после серии громких коррупционных скандалов. За ней последовало увольнение военкомов. В ноябре секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил в интервью украинскому радио NV о провале мобилизации украинцев в ряды вооруженных сил.

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Залужный ранее дал интервью журналу The Economist. В нем он негативно высказался о контрнаступлении. Главком отметил, что оно зашло в тупик. Именно после этой беседы СМИ начали говорить о его конфликте с Зеленским.

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