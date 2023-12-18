Договор о сотрудничестве в сфере обороны между США и Финляндией несет риски прежде всего для Хельсинки, а не для Москвы, рассказал NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. По его словам, Финляндия становится заложницей США и больше не сможет обеспечивать своим гражданам такой же хороший уровень жизни, как раньше.

Туда, куда приходят американцы они потом не уходят. Для Финляндии это будет огромные материальные и репутационные потери. Они повысят оборонный бюджет, чтобы соответствовать стандартам НАТО и будут платить за содержание американских гарнизонов. Финны становятся заложниками США и НАТО, — отметил Дандыкин.

По его мнению, для России соглашение по обороне между США и Финляндией также станет неприятностью. Он отметил, что Москва работает над тем, чтобы минимизировать угрозу со стороны финской границы — в том числе возрождает Ленинградский военный округ и корпус военных в Карелии.

17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что у Финляндии и России были «самые добрые и сердечные» отношения, но после того, как страну силой затащили в НАТО, ситуация кардинально изменится. Также Путин опроверг заявления западных лидеров о том, что Москва готовит нападение на Североатлантический альянс.