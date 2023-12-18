Стало известно, когда подводный стратег "Брянск" вернется в состав ВМФ

Атомный стратегический подводный ракетоносец "Брянск" проекта 667БДРМ (шифр "Дельфин") вернется после ремонта в состав Военно-морского флота России в ноябре 2024 года. Об этом ТАСС сообщил в понедельник глава Общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев.

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"Возвращение "Брянска" в боевой состав ВМФ после среднего ремонта в Центре судоремонта "Звездочка" планируется в ноябре 2024 года", - рассказал он.

Подводные лодки проекта 667БДРМ находятся в составе Подводных сил Северного флота. Каждая из них несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Синева" и "Лайнер" с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.

По данным СМИ, в боевом составе СФ находятся четыре субмарины проекта 667БДРМ. Всего на "Севмаше" было построено семь ракетоносцев этого проекта. Долгое время они оставались основой подводной составляющей Стратегических ядерных сил России.