Дальняя авиация России пополнится самолетами «на новых принципах»

Дальняя авиация России в 2024 году получит новые самолеты, в том числе построенные «на новых принципах». Об этом сообщил командующий Дальней авиацией Сергей Кобылаш, сообщает ТАСС.
«У нас большой план по модернизации и получению новой авиационной техники на следующий год. Это будут совершенно новые самолёты, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами», — сказал Кобылаш.
Говоря об итогах уходящего года, командующий отметил, что все поставленные ранее задачи по модернизации авиационной техники и постройке новой выполнены в полном объёме.
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