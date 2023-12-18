В Киеве обеспокоились бездействием Великобритании. Об этом заявил анонимный советник Владимира Зеленского в интервью Welt.

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По его словам, Британия не предоставила конкретных планов помощи Украине и не опубликовала бюджет военной помощи на 2024 год. Это создает проблемы для Вооруженных сил страны (ВСУ), уверен он.

Источник газеты заявил, что ВСУ без поддержки Великобритании не может планировать действия в долгосрочной перспективе и заранее покупать оружие и боеприпасы. Такая ситуация может сказаться на ходе боевых действий.

В то же время в кулуарах британского правительства ходят слухи о нехватке «финансовой свободы манера», пишет издание. Также журналисты пришли к выводу, что события могут в дальнейшем развиваться по «эффекту домино».

До этого украинский военкор Андрей Цаплиенко заявил, что ВСУ потратили много ресурсов при контрнаступлении, не добившись при этом запланированных успехов. По его словам, сложившаяся ситуация вынуждает Киев усилить мобилизацию, чтобы подготовить людей на замену военным, которые давно находятся на передовой.