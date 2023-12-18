В США забили тревогу из-за удара России по ВСУ

У украинской армии заканчиваются люди и оружие после провального контрнаступления и перехода инициативы на поле боя к России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса.

По его словам, российская армия свела на нет весь наступательный потенциал Киева. Военные России начали теснить Вооруженные силы Украины. У противника заканчиваются люди, танки, ракеты для ПВО, на исходе артиллерийские снаряды.