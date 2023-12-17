Al Arabiya: число погибших при ударе по лагерю беженцев в Газе достигло 90

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по лагерю для беженцев «Джабалия» на севере сектора Газа. По обновлённым данным, число погибших в результате израильской атаки достигло 90 человек.

Об этом сообщил 17 декабря телеканал Al Arabiya со ссылкой на Министерство здравоохранения анклава. Информации о количестве пострадавших пока нет.