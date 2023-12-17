В кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства

Прослушивающие устройства обнаружили в кабинете главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.

В кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства
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Отмечается, что обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика, передает РИА «Новости».

Напомним, публичное обострение отношений между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным началось в середине осени. Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

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Позже в The New York Times написали о «подрыве авторитета» Залужного из-за того, что Зеленский уволил главу ССО Украины Виктора Хоренко «через голову» главкома, то есть в обход стандартной процедуры.

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