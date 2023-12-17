В кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства

Прослушивающие устройства обнаружили в кабинете главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.

Отмечается, что обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика, передает РИА «Новости».

Напомним, публичное обострение отношений между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным началось в середине осени. Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.