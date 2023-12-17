На Украине утвердили систему военного образования в соответствии с НАТО

Минобороны Украины: в стране утверждена система военного образования в соответствии с НАТО
Стратегия менеджмента системы военного образования, отвечающая требованиям Североатлантического альянса и Евросоюза, утверждена на Украине, рассказал первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк. Об этом пишет РИА «Новости».
Чиновник отметил, что глава ведомства Рустем Умеров утвердил стратегию менеджмента системы военного образования.
Украине нужны своевременные продуманные решения для построения монолитной системы военного образования, пояснил Павлюк. Он добавил, что требуются также эффективные инструменты для управления системой, отвечающие требованиям НАТО и ЕС.
По его оценке, утвержденная стратегия позволит «выявить проблемные аспекты, правильно расставить приоритеты и распределить полномочия».
Напомним, что власти Украины неоднократно обращались к лидерам западных государств с просьбой принять республику в альянс. Вместе с тем, отмечают эксперты, на Западе понимают риски этого шага и пока не спешат расширять организацию за счет страны, на территории которой идет конфликт.