Минобороны Украины: в стране утверждена система военного образования в соответствии с НАТО

Стратегия менеджмента системы военного образования, отвечающая требованиям Североатлантического альянса и Евросоюза, утверждена на Украине, рассказал первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк. Об этом пишет РИА «Новости».

На Украине утвердили систему военного образования в соответствии с НАТО
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Чиновник отметил, что глава ведомства Рустем Умеров утвердил стратегию менеджмента системы военного образования.

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Украине нужны своевременные продуманные решения для построения монолитной системы военного образования, пояснил Павлюк. Он добавил, что требуются также эффективные инструменты для управления системой, отвечающие требованиям НАТО и ЕС.

По его оценке, утвержденная стратегия позволит «выявить проблемные аспекты, правильно расставить приоритеты и распределить полномочия».

Напомним, что власти Украины неоднократно обращались к лидерам западных государств с просьбой принять республику в альянс. Вместе с тем, отмечают эксперты, на Западе понимают риски этого шага и пока не спешат расширять организацию за счет страны, на территории которой идет конфликт.

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