На Украине утвердили систему военного образования в соответствии с НАТО

Стратегия менеджмента системы военного образования, отвечающая требованиям Североатлантического альянса и Евросоюза, утверждена на Украине, рассказал первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк. Об этом пишет РИА «Новости».

Чиновник отметил, что глава ведомства Рустем Умеров утвердил стратегию менеджмента системы военного образования.

Украине нужны своевременные продуманные решения для построения монолитной системы военного образования, пояснил Павлюк. Он добавил, что требуются также эффективные инструменты для управления системой, отвечающие требованиям НАТО и ЕС.

По его оценке, утвержденная стратегия позволит «выявить проблемные аспекты, правильно расставить приоритеты и распределить полномочия».