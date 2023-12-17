Минобороны: МБР "Ярс" загрузили в установку пуска в Козельском соединении РВСН

Межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Ярс" погрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщает пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале. "Провели загрузку МБР "Ярс" в шахтную пусковую установку", - указывается в публикации. Согласно информации оборонного ведомства, Козельское соединение стало первым в составе РВСН, перевооружившемся на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования. Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил о разработке новых ракет на замену "Ярсу". В конце октября Вооруженные силы России провели стратегическую командно-штабную тренировку по боевому применению стратегических ядерных сил. Что это была за тренировка, зачем она проводилась и можно ли считать такие учения чем-то исключительным, разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.