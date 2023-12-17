Системы ПВО сбили 33 украинских БПЛА над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями

МОСКВА , 17 декабря. /ТАСС/. Системы российской ПВО ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ .

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства сообщении.