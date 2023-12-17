Мобилизация: последние новости на сегодня 17 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 17 декабря 2023, в материале «Рамблера».

В Калининграде замминистра обороны РФ Фомин наградил участников СВО

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретился с участниками специальной военной операции, которые проходят лечение в госпитале в Калининграде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ходе визита начальник госпиталя доложил ему об организации лечения военнослужащих. Генерал-полковник ознакомился с условиями размещения, а также вручил солдатам, отличившимся в бою, государственные и ведомственные награды. Военнослужащие были удостоены таких наград, как орден «Мужества», медаль «За отвагу», медаль «Ушакова», медаль «За храбрость» и другие.

В Москве дают кадетский бал в поддержку СВО

Молодежные делегации из разных регионов РФ и из более чем десятка стран собрались на Международном кремлевском благотворительном кадетском бале в поддержку специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.

Как говорится в сообщении, для участия были приглашены лучшие воспитанники ведомственных кадетских учреждений и патриотических военно-спортивных молодежных клубов. Кроме того, на бал впервые пригласили курсантов из высших ведомственных учебных заведений.

Все они написали много писем солдатам РФ в зону боевых действий.

Хоценко передал бойцам СВО комплекс борьбы с дронами после звонка Путину

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отправил военным в зону проведений специальной военной операции комплекс радиоэлектронной борьбы после обращения одного из них на прямую линию президенту России Владимиру Путину. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Ранее лидеру РФ в ходе прямой линии позвонил один из солдат и спросил об обеспечении российских военных комплексами радиоэлектронной борьбы. На обращение откликнулся губернатор Омской области, пообещав предоставить все необходимое.