Американский генерал ударил солдата ВСУ при Зеленском

Американский генерал-лейтенант Антонио Агуто ударил солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в грудь при президенте страны Владимире Зеленском на военной базе в Германии. Об этом написала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале и опубликовала видео инцидента.

Во время посещения Зеленским американской военной базы в Висбадене президент Украины вместе с генералом Агуто проходили вдоль строя военных ВСУ. Американец в знак приветствия ударился кулаками с одним из солдатов. Когда второй украинский боец не подал ему руку, Агуто ткнул кулаком в его грудь.

«ВСУшник отказался дать кулачок НАТОвскому солдату и получил в грудь. Над слаживанием еще работать и работать», — подписала ролик Скабеева.