Американская подводная лодка с ядерной установкой "Миссури" прибыла в Пусан

Американская подводная лодка с ядерной силовой установкой "Миссури" прибыла в южнокорейский город Пусан. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на источник Министерстве национальной обороны Республики Корея. Южнокорейская сторона обратила внимание, что благодаря визиту стороны намерены укрепить обмены и сотрудничество для усиления совместной обороноспособности. В середине ноября в Пентагоне заявили, что США и Южная Корея могут вступить в бой хоть сегодня. Глава министерства обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции с южнокорейским коллегой Син Вон Сиком заявил, что совместные учения вооруженных сил направлены на повышение боеготовности. Глава американского Минобороны подчеркнул, что Вашингтон и в дальнейшем планирует "непоколебимо придерживаться" политики расширенного сдерживания КНДР. В октябре Южная Корея, США и Япония впервые провели совместные учения военно-воздушных сил.