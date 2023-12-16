Депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут предупредил, что поставляемое Вооружённым силам Украины оружие рано или поздно окажется и в самих Соединённых Штатах.

Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

«Это не просто растекание оружия, которое они поставляют на Украину, различным криминальным и террористическим группировкам, оно рано или поздно появится в самих США», — сказал Бут.

По словам собеседника агентства, есть сведения, что наркокартели из Мексики активно покупают то, что продаёт Украина.