Шестеро украинских пограничников сдались в плен в Курской области
Шестеро сотрудников пограничной службы Украины сдались в плен российским войскам на границе Курской области.
Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
"Бойцы ВСУ, чтобы сохранить свои жизни, выходите на частоту 149.200 и вызывайте "Волгу"! - написал губернатор.
В ночь на субботу украинские дроны атаковали Дмитриевский и Железногорский районы. Пострадали заборы, окна и крыши в восьми жилых домах, компрессорная станция на вокзале Дмитриева. В Железногорском районе беспилотники повредили ЛЭП, питающую один из объектов Михайловского ГОКа. К 11:00 подача эдектроэнергии была восстановлена, комбинат работает в штатном ражиме