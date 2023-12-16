Шестеро украинских пограничников сдались в плен в Курской области

"Бойцы ВСУ, чтобы сохранить свои жизни, выходите на частоту 149.200 и вызывайте "Волгу"! - написал губернатор.

В ночь на субботу украинские дроны атаковали Дмитриевский и Железногорский районы. Пострадали заборы, окна и крыши в восьми жилых домах, компрессорная станция на вокзале Дмитриева. В Железногорском районе беспилотники повредили ЛЭП, питающую один из объектов Михайловского ГОКа. К 11:00 подача эдектроэнергии была восстановлена, комбинат работает в штатном ражиме