Омский губернатор передал в войска комплекс РЭБ после звонка военных Путину

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил в своем Telegram-канале, что по его поручению военным в зону военной операции передали комплекс по борьбе с беспилотниками.

Ранее военные обратились с такой просьбой к президенту России Владимиру Путину на прямой линии.

"По моему поручению передали современный переносной РЭБ сослуживцам Андрея Игоревича Никишина, который на прямой линии президента России Владимира Владимировича Путина озвучил вопрос об обеспечении комплексом радио-электронной борьбы, используемый против дронов", - написал Хоценко.

13 декабря сообщалось, что предприятие "Курганмашзавод" передало российским войскам последнюю в этом году партию боевых машин пехоты БМП-3 и десантных бронетранспортеров БТР-МДМ.