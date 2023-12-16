Полковник Кивилюк: Зеленский слишком поздно приказал строить укрепления

«Мы сидим там (на позициях ВСУ — прим. URA.RU) уже полгода, и вдруг верховный главнокомандующий (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) просыпается и предлагает строить укрепления. Где он был все это время?» — сказал Кивилюк изданию Kyiv Independent.

Он добавил, что украинские военнослужащие часто говорят о том, что командование не может подготовить даже обычные траншеи для отступления с передовой. Полковник отметил, что солдаты вынуждены рыть окопы во время обстрелов, поскольку им некуда отступать, когда ВС РФ штурмуют траншеи.