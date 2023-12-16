Мобилизация: последние новости на сегодня 16 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 16 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Мишустин призвал предоставить равные условия всем участникам СВО

Глава правительства России Михаил Мишустин призвал предоставить участникам специальной военной операции, сообщат «Ура.ру».

Речь идет о правах и социальных гарантиях россиян.

Премьер отметил, что в данный список также войдут контрактники, мобилизованные и добровольцы из ЛНР и ДНР.

Столичный совет ветеранов подготовил новогоднее поздравление для бойцов СВО

Городской совет ветеранов Москвы подготовил новогоднее поздравление от лица ветеранов Великой Отечественной войны для бойцов специальной военной операции на Украине, сообщает «Вечерняя Москва».

Поздравление подготовлено в формате видеоролика от лица как ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, фронтовиков, так и жителей блокадного Ленинграда и детей войны.

Видео направят на передовую бойцам спецоперации уже в ближайшее время.

Участников СВО захотели привлечь к воспитанию молодежи

Российских бойцов специальной военной операции можно привлечь к воспитанию молодежи, сообщает news.ru со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

По ее словам, для этого можно проводить в школах уроки мужества от участников специальной военной операции.