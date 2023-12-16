Командующий РВСН сообщил о разработке новых ракет на замену "Ярсу"

Командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил о разработке новых ракет на замену "Ярсу". Об этом он заявил газете "Красная звезда". "Да, разрабатываются. Кроме того, проводятся НИОКР по обоснованию технического облика и путей создания ракетного комплекса мобильного базирования, который в перспективе сможет заменить ракетный комплекс "Ярс", - заявил Каракаев. Он заявил, что на данный момент завершены работы по созданию нового ракетного комплекса стационарного шахтного базирования "Сармат". До этого командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что на вооружении ракетных войск стратегического назначения (РВСН), обладающих 60% от всей ядерной триады РФ, состоят свыше 400 развернутых пусковых установок и более 1000 боевых блоков. По словам генерал-полковника, для российских стратегических ядерных сил это 700 развернутых носителей и 1550 боевых блоков.