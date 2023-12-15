На Украине допустили сокращение социальных расходов государства

На Украине анонсировали возможное сокращение социальных расходов государства. Об этом заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук, передает ТАСС.

Она отметила, что конфликт может продолжаться дольше, чем ожидалось. В связи с этим Верещук допустила, что ресурсов государства на социальную и гуманитарную сферы «может быть меньше, чем нам бы хотелось».