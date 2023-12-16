Минобороны: ВС РФ за сутки отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки пытались пять раз атаковать позиции российских войск на Купянском направлении, однако потерпели неудачу. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ. Как указано в заявлении, подразделения "Западной" группировки войск успешно отразили атаки украинских солдат в районе населенных пунктов Ольшана и Синьковка в Харьковской области. Аналогичная ситуация наблюдалась вблизи населенного пункта Новоселовское, который расположен на территории Луганской народной республики (ЛНР). Согласно данным ведомства, в ходе сражений российские солдаты действовали при поддержке армейской авиации и артиллерии. Вместе им удалось сдержать натиск штурмовых групп 14-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также бойцов 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск. "Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30", — подчеркнули в министерстве. Утром 16 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что несколько украинских пограничников сдались в плен ВС РФ на границе региона. По его словам, всего решение сложить оружие приняли шесть человек.

Минобороны: ВС РФ за сутки отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении
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