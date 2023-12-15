В Белоруссии началась внезапная проверка в частях ВВС и войск ПВО

В частях Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии началась внезапная проверка. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) республики в Telegram.

«В соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка дежурных сил по противовоздушной обороне по плану командующего ВВС и войсками ПВО», — говорится в публикации.

Уточняется, что подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск отправились в назначенные районы и начали выполнять боевые задачи. Согласно заявлению МО Белоруссии, были задействованы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и С-400. Кроме того, применены радиолокационные комплексы «Роса-РБ».