В Японии впервые в истории появится женщина-адмирал

Министерство обороны Японии впервые в истории страны присвоило звание адмирала женщине, 57-летней Нацуэ Кондо. Об этом сообщил телеканал NHK.

Кондо возглавляла школу командно-офицерского состава в должности вице-адмирала. После присвоения ей адмиральского звания она будет назначена на должность местного генерального инспектора и возглавит северное подразделение Оминато со штабом в городе Муцу.

Всего в военно-морских силах самообороны Японии существует пять региональных подразделений. В их задачи входит охрана и наблюдение в пяти районах страны, также на них возложено реагирование при стихийных бедствиях.

С момента создания самообороны Японии женщины еще ни разу не удостаивались высшего офицерского звания ни в военно-морских, ни в сухопутных, ни военно-воздушных силах страны.

При этом Министерство обороны Японии осуществляет сейчас программу расширения числа женщин на командных постах в вооруженных силах. К 2025 году на них должно приходиться не менее 5% офицеров и генералов в званиях от майора и выше, пишет ТАСС.