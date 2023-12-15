В Японии впервые в истории появится женщина-адмирал
Министерство обороны Японии впервые в истории страны присвоило звание адмирала женщине, 57-летней Нацуэ Кондо. Об этом сообщил телеканал NHK.
Кондо возглавляла школу командно-офицерского состава в должности вице-адмирала. После присвоения ей адмиральского звания она будет назначена на должность местного генерального инспектора и возглавит северное подразделение Оминато со штабом в городе Муцу.
Всего в военно-морских силах самообороны Японии существует пять региональных подразделений. В их задачи входит охрана и наблюдение в пяти районах страны, также на них возложено реагирование при стихийных бедствиях.
С момента создания самообороны Японии женщины еще ни разу не удостаивались высшего офицерского звания ни в военно-морских, ни в сухопутных, ни военно-воздушных силах страны.
При этом Министерство обороны Японии осуществляет сейчас программу расширения числа женщин на командных постах в вооруженных силах. К 2025 году на них должно приходиться не менее 5% офицеров и генералов в званиях от майора и выше, пишет ТАСС.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о том, что власти выделят финансирование на укрепление обороны страны в необходимых для обеспечения ее безопасности объемах. В 2023-2027 годах Токио намеревается потратить на оборону 43 трлн иен ($315 млрд), что примерно на 56% больше по сравнению с предыдущими пятью годами. По данным аналитиков, это выведет страну на третье место на планете по военным расходам — после США и Китая.