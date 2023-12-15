Второй за неделю ракетный эсминец США вошел в Средиземное море

Ракетный эсминец USS Delbert D. Black американских Военно-морских сил прошел Гибралтар и вошел в Средиземное море, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные 6-го оперативного флота США. Согласно сведениям, этот боевой корабль стал вторым за неделю.

Отмечается, что эскадренный миноносец займется «проведением операции в зоне ответственности флота». Как ранее сообщал 6-й оперативный флот, 11 декабря в Средиземное море прибыл также ракетный эсминец USS Laboon.

В настоящий момент в Восточном Средиземноморье находится американская авианосная ударная группа, занимающаяся патрулированием во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford. В ее состав входят ракетный крейсер USS Normandy, а также эсминцы USS McFaul, USS Thomas Hudner и USS Bulkeley.

Ранее корабль ВМС США Gabrielle Giffords нарушил суверенитет КНР, вторгнувшись в его территориальные воды. По словам официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли, военное судно было замечено в районе отмели Аюнгин, расположенной у островов Наньша. Тянь Цзюньли подчеркнул, что Китай расценивает это действие как провокацию.