Немецкий разработчик дронов создаст центр производства на Украине

По его словам, в 2024 году на Украине будут производить запасные части для дронов Vector, а в 2025-м планируется уже полная сборка этих БПЛА, отмечает ТАСС. Помещение для украинской команды уже арендовано, в нее войдут около 40 специалистов. Бережной из соображений безопасности не стал уточнять, где именно будет находиться центр, а также не привел какие-либо детали производства.