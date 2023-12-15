Япония ввела санкции против генерал-полковника ВС РФ Лапина

Токио расширил список санкций в отношении Москвы, введя рестрикции против начальника штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ генерал-полковника Александра Лапина. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Японии.

При этом во внешнеполитическом ведомстве не стали называть причин такого решения. В то же время, согласно заявлению, под санкции попали уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова.

Кроме того, японское правительство ввело рестрикции в отношении уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и заместителя российского министра обороны Татьяны Швецовой. Всего в соответствующий список были добавлены 33 гражданина страны.

Также ограничения коснулись 43 организаций, осуществляющих свою деятельность на территории РФ. Как пояснили в МИД Японии, в случае обнаружения активы данных компаний будут заморожены.