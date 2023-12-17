В украинском городе Кропивницком произошли взрывы

Взрывы произошли в административном центре Кировоградской области — городе Кропивницком. Об этом сообщает "Общественное".

Издание не приводит деталей произошедшего. В текущий момент в ряде областей Украины, в том числе в Кировоградской, объявлена воздушная тревога. До этого председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что на складе в Синельниковском районе произошел пожар. Также в ночь на 16 декабря сообщалось о взрывах в Хмельницкой области Украины, Киеве и Чернигове.